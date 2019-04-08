Son Dakika Haberleri: Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı

Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, ağır tonajlı araçların yol açtığı çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, ağır tonajlı araçların yol açtığı çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kaymaz Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük-Erbil kara yolu üzerindeki köprünün onarıma alındığını söyledi.

Yerel hükümete yaklaşık bir hafta önce köprünün çökme riski taşıdığını bildirdiklerini aktaran Kaymaz, onarım çalışmasının en geç 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Kaymaz, Kerkük, Bağdat ve ülkenin güney kentlerini Erbil'e bağlayan tek ana yol üzerindeki köprüden günde binin üzerinde ağır vasıtanın geçtiğini ifade etti.

Irak'ta merkezi hükümete bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.


Kerkük'ten ayrılan Peşmerge güçlerinin bir kısmı Süleymaniye ve Erbil kentine çekilmiş, Iraklı güçlerin olası ilerlemesine karşı Erbil-Kerkük kara yolu 16 Ekim 2017'de trafiğe kapatılmıştı.


Kerkük-Erbil kara yolu üzerindeki köprü 19 Ağustos 2018'de yeniden trafiğe açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Kaymaz, Irak, Erbil, Kerkük, Güncel
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