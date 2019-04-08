Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı

- Kerkük
'e bağlı Altunköprü kasabası
Altunköprü kasabasındaki çökme riski taşıyan köprünün trafiğe kapatılması
Köprü üzerinde yapılan onarım çalışmaları
Hafriyat çalışması
İş makinelerinin çalışması Irak
'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, ağır tonajlı araçların yol açtığı çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kaymaz
Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük- Erbil
kara yolu üzerindeki köprünün onarıma alındığını söyledi.
Yerel hükümete yaklaşık bir hafta önce köprünün çökme riski taşıdığını bildirdiklerini aktaran Kaymaz, onarım çalışmasının en geç 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti.
Kaymaz, Kerkük, Bağdat
ve ülkenin güney kentlerini Erbil'e bağlayan tek ana yol üzerindeki köprüden günde binin üzerinde ağır vasıtanın geçtiğini ifade etti.