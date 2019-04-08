Son Dakika Haberleri: Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı

Kerkük-Erbil Kara Yolu Üzerindeki Köprü Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

- Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası Altunköprü kasabasındaki çökme riski taşıyan köprünün trafiğe kapatılması Köprü üzerinde yapılan onarım çalışmaları Hafriyat çalışması İş makinelerinin çalışması Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, ağır tonajlı araçların yol açtığı...

- Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası
Altunköprü kasabasındaki çökme riski taşıyan köprünün trafiğe kapatılması
Köprü üzerinde yapılan onarım çalışmaları
Hafriyat çalışması
İş makinelerinin çalışması Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki köprü, ağır tonajlı araçların yol açtığı çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kaymaz Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük- Erbil kara yolu üzerindeki köprünün onarıma alındığını söyledi.

Yerel hükümete yaklaşık bir hafta önce köprünün çökme riski taşıdığını bildirdiklerini aktaran Kaymaz, onarım çalışmasının en geç 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Kaymaz, Kerkük, Bağdat ve ülkenin güney kentlerini Erbil'e bağlayan tek ana yol üzerindeki köprüden günde binin üzerinde ağır vasıtanın geçtiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:56 Kaynak: AA

Erbil, Irak, Kerkük, Güncel
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