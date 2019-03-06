Son Dakika Haberleri: Kerkük Irak'ın Ulusal Güçleri Tarafından Korunmalı"

Kerkük Irak'ın Ulusal Güçleri Tarafından Korunmalı"

19 dakika önce

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'ün güvenliğinin Irak ulusal güçleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Kerkük Irak'ın Ulusal Güçleri Tarafından Korunmalı
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'ün güvenliğinin Irak ulusal güçleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Süleymaniye vilayetindeki Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'na katılan İbadi, Kerkük'ün durumu ve ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi tartışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kerkük'ün Irak'ın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan İbadi, "Kerkük tüm tarafların temsil edildiği Irak'ın ulusal güçleri tarafından korunmalı ve kent halkı istikrar ve güven hissetmeli." dedi.

İbadi, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi tartışmalarına ilişkin ise, "Irak'ta ABD güçlerinin gerekli olup olmadığı konusu hükümetin özel çalışma alanıdır. Ancak siyasi taraflar bu güçlerin görevinin eğitim ve lojistikle sınırlı kalmasından yana." diye konuştu.

Irak topraklarının herhangi bir ülkeye saldırmak için kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken İbadi, bu konunun tüm siyasi taraflar arasında kaygıyla izlendiğini ifade etti.

Irak'ın yeni hükümetinin elde edilen kazanımları koruması gerektiğini kaydeden İbadi, " Hükümet, terörü sona erdirmesinin ardından vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeli ve birlik sağlanması için çalışmalı. Irak'ta istikrarın sağlanması için hepimizin katkı sunması gerekir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Süleymaniye, Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel
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