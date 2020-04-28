Kerkük İstihbarat Müdürlüğü binasına bombalı saldırı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde İstihbarat Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.



Kerkük'ün el-Kadisiye semtinde bulunan İstihbarat Müdürlüğü binasına girmeye çalışan 2 canlı bombanın biri patlamadan etkisiz hale getirilirken diğer canlı bombanın kapının girişinde kendisini patlattığı bildirildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre biri subay olmak üzere 3 güvenlik mensubunun yaralandığı açıklandı.



Öte yandan Kerkük'te son haftalarda terör saldırıları ve şiddet olaylarında büyük artış yaşanıyor. - ERBİL