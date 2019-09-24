Kerkük kaymakamı Türkmen evlerinin yıkımını ertelediği için tutuklanmış
43 dakika önce
Irak'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla iki gün önce tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, devrik Baas Partisi döneminde devlet tarafından gasbedilen Türkmen arazileri üzerindeki Türkmenlere ait evlerin yıkım kararını ertelediği için tutuklandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:11 Kaynak: AA
Irak'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla iki gün önce tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, devrik Baas Partisi döneminde devlet tarafından gasbedilen Türkmen arazileri üzerindeki Türkmenlere ait evlerin yıkım kararını ertelediği için tutuklandığını açıkladı.
Kerkük Kaymakamı Yayçılı, serbest kalmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklanma kararı hakkında, "Devlet tarafından zorla istimlak edilen Türkmen arazileri üzerindeki evlerin yıkım kararını ertelediğim için tutuklandım." dedi.
Atatürk havalimanı'nda millet bahçesi hazırlıkları başladı Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi