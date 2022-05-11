Kerkük Milletvekili Salihi Başkan Altay'ı ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, "Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Konya zaten hassasiyetin en yüksek olduğu şehirdir. Geçmişten itibaren bu her dönem böyle olmuştur. Konya, nerede bir sıkıntı varsa orada çözüm üretmek için çaba sarf etti. İnşallah sizin ziyaretinizle ilişkilerimiz daha da artar." dedi.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de "Sizin gibi değerli kardeşlerimiz, Türkiye'deki bütün büyüklerimize Irak Türkleri adına saygımı ve selamlarımı iletmek için buradayım." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin vurgulanarak çeşitli projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyarete; Türkmeneli Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Aydın Beyatlı, Irak Türkmen Cephesi Eski Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şube Başkanı Adil Beyatlı ile Türkmen Öğrenciler Sorumlusu Dr. Kiraz Ağaoğlu da katıldı.