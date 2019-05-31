Kerkük patlamaları bilançosu: 4 ölü 23 yaralı

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MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var