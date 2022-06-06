Kerkük Polis Müdürlüğü: DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren polislerin terör örgütü DEAŞ mensuplarına operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezinde bir adrese düzenlenen baskında 3 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Yapılan ilk sorgulamaya göre teröristler, sahte kimlik düzenleyerek kırsal bölgelerdeki teröristler ve ailelerinin kent merkezine girmesini sağladıklarını itiraf etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.