Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu - Son Dakika
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Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu

11.06.2022 19:58
Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü bünyesindeki Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Müdürü Hama Rauf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini söyledi.

Rauf, baskın düzenlenen adreslerde uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini, 15 uyuşturucu tacirinin de yakalandığı aktardı.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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