Rauf, baskın düzenlenen adreslerde uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini, 15 uyuşturucu tacirinin de yakalandığı aktardı.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kerkük Polis Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.