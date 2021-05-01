Kerkük sınırı yakınındaki DEAŞ saldırısında 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı - Son Dakika

Kerkük sınırı yakınındaki DEAŞ saldırısında 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı
01.05.2021 06:07
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, DEAŞ Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Rudaw'a açıklama yapan Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, saldırı sonrasında çıkan çatışmada 3 Peşmergenin öldüğünü, 2 Peşmergenin de yaralandığını ifade etti.
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