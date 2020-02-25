Kerkük'te 2 hastane koronavirüs vakalarına ayrıldı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 2 hastane özel olarak bu tür vakalara tahsis edildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbir amaçlı tahsis edilen 2 hastanenin donanımının 24 saat içinde tamamlanacağını, Sağlık Bakanlığından da destek talep ettiklerini aktardı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerin Kerkük kent merkezi, ilçe, kasaba ve köylerde taramalara başlayacağını dile getiren Said, hastalık belirtileri görünen vatandaşların acilen en yakın sağlık ocağına başvurmalarını istedi.

Irak'ta dün ilk kez Necef kentinde İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı bugün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu.