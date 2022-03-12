3,5 yıl önce hizmete açılan havaalanından uçuş yapılmaması protesto edildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi 3,5 yıl önce hizmete açılan Kerkük Havaalanından uçuş yapılmamasını protesto etti.

Havaalanı önünde bir araya gelen yüzlerce Kerküklü yıllar önce yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan havaalanının uçuşlara açılmasını istedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, Kerkük Havaalanının Eylül 2018'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami tarafından resmi törenle açıldığını hatırlattı.

Halihazırda buradan hiçbir uçuş yapılmadığını aktaran Kaymakam, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Kerkük Havaalanının uçuşlara açılması için talimat vermesini istedi.

Yayçılı, Kerkük Valiliği ve yerel makamların bu hususta Bağdat hükümetine gereken tüm resmi talep ve başvuruları yaptığını ancak henüz yanıt alınmadığını aktardı.

Havaalanının uçuşlara açılmasıyla birlikte kenti dünyaya bağlayacağını belirten Yayçılı, "Kerküklüler yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için komşu kentlere giderek oradaki havaalanlarını kullanıyorlar. Artık kendi havaalanımızdan uçmak istiyoruz." dedi.

Bu havaalanının Kerkük için önemli olduğuna dikkati çeken Yayçılı, kentin gelişmesi, istihdamın artması ve dünyaya açılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Kerkük Havaalanının uçuşlara açılması için hiçbir engel olmadığını söyleyen Kerküklü Enver Bezzi, Kerkük'ten hava yoluyla seyahat etmenin tüm Kerküklülerin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Özellikle yurt dışı seyahat için Erbil, Bağdat, Süleymaniye ve Musul havaalanlarını kullanmak zorunda kaldıklarını aktaran Bezzi, artık bu eziyete son verilmesini istedi.

Irak'ın Kerkük kentinde 2003 yılından beri askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havaalanının sivil uçuşlar için açılışı 30 Eylül 2018'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami tarafından resmi törenle yapılmıştı.

Havaalanı, hizmete açılışının üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen aktif bir şekilde kullanılmıyor.