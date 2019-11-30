Son Dakika Haberleri: Kerkük'te 3 patlama, 16 yaralı
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Kerkük'te 3 patlama, 16 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde eşzamanlı olarak 3 patlama yaşandı, 16 kişi yaralandı.

Kerkük'te 3 patlama, 16 yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde eşzamanlı olarak 3 patlama yaşandı, 16 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ahmet Ağa Çarşısı, Harc Çarşısı ve Raşid Köprüsü yanında konulan bomlalar ard arda patladı. Kerkük Genel Sağlık Direktörlüğü patlamalarda yaralanan 16 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Bombalı saldırıların sivillerin yoğun olduğu yerleri hedef aldığı belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.


- Irak
Kerkük, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
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