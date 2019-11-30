Kerkük'te 3 patlama, 16 yaralı
6 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde eşzamanlı olarak 3 patlama yaşandı, 16 kişi yaralandı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
'ın Kerkük
kentinde eşzamanlı olarak 3 patlama yaşandı, 16 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ahmet Ağa Çarşısı, Harc Çarşısı ve Raşid Köprüsü yanında konulan bomlalar ard arda patladı. Kerkük Genel Sağlık Direktörlüğü patlamalarda yaralanan 16 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.
Bombalı saldırıların sivillerin yoğun olduğu yerleri hedef aldığı belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.
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