Kerkük'te 4 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.



Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında 4 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Kamil, 2 gün önce bir semte yerleştiklerine yönelik bir ihbarı değerlendiren Kerkük polisinin baskının düzenlendiği evde hafif silah, sahte evrak ve kimlik ele geçirdiklerini ifade etti.

Baskında yakalanan terör mensuplarının, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktaran Kamil, gerek kent merkezi gerek ilçe ve kasabalarda operasyon ve baskınları artıracaklarını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.