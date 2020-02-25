Kerkük'te 4 kişide koronavirüs görülmesi üzerine okullar tatil edildi - Son Dakika
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Kerkük'te 4 kişide koronavirüs görülmesi üzerine okullar tatil edildi

11 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi.

Kerkük'te 4 kişide koronavirüs görülmesi üzerine okullar tatil edildi, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi.

Kerkük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlanmasından sonra kentteki tüm okul ve üniversitelerin tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim kurumlarının ne zaman açılacağına dair tarih verilmedi.

Kentte ayrıca 15 gün boyunca toplu etkinlikler de yasaklandı.

Süleymaniye'de de okullar tatil

Bu arada Süleymaniye İl Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Süleymaniye'deki okulların da tedbir amaçlı 26 gün tatil edildiği bildirildi.

Irak'ta ilk kez dün yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü. Necef kentinde İranlı bir öğrencide virüs tespit edildiği duyurulmuştu.

Süleymaniye, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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