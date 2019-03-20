Son Dakika Haberleri: Kerkük'te 6 Deaş Militanı Yakalandı

Kerkük'te 6 Deaş Militanı Yakalandı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin merkezinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü DEAŞ militanının yakalandığı belirtildi.

Kerkük'te 6 Deaş Militanı Yakalandı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin merkezinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü DEAŞ militanının yakalandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yapılan baskında 6 militanın gözaltına alındığını ifade etti.

Gelen istihbarat bilgilerinin ışığında operasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Harbiye, teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu söyledi.

Harbiye, DEAŞ'ın başta Kerkük olmak üzere ülke genelinde uyuyan hücrelerinin olduğuna dikkati çekerek, kentin terörden arındırılmasına yönelik güvenlik planlarının olduğunu aktardı.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede büyük oranda temizlendiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları zaman zaman saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ unsurlarının, Irak'ın Musul, Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlendiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Kerkük, Güncel
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