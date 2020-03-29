- Kerkük'te ABD Askerleri K1 Üssünden Çekildi - Son Dakika

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- Kerkük'te ABD Askerleri K1 Üssünden Çekildi
6 saat önce
- Kerkük'te ABD askerleri K1 üssünden çekildi Irak'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
- Kerkük'te ABD askerleri K1 üssünden çekildi
KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bulundukları K1 askeri üssünden askerlerini çekerek Irak ordusuna devretti. Irak'ta ABD'ye bağlı Musul'un güneyinde bulunan Elgayara üssünü de Irak ordusuna devretmişti. Irak'ta ABD öncülüğünde 9 askeri üs bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
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