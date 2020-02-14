Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı - Son Dakika Dünya

Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı

6 saat önce

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne roketle saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı, System.String[]

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne roketle saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Yerel medya kaynaklarından alınan bilgiye göre kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası güvenlik güçleri roketlerin fırlatıldığı belirtilen bölgeye operasyon yaptı. Yapılan çalışmada roket fırlatma platformunun bulunduğunu duyurdu.


Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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