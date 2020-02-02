Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi - Son Dakika
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Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

27 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

Irak Parlamentosu Eğitim Komisyonu Üyesi Hatice Türkmen, yaptığı açıklamada, Kerkük Eğitim Müdürlüğünce yapılan 2 bin 841 atamanın iptal edildiğini söyledi.

Bakanlığın bu kararında Kerkük milletvekillerinin önemli rolü bulunduğuna dikkati çeken Türkmen, iki haftadan beri Bağdat'ta yanlış atama adımından geri dönülmesi için büyük çaba harcandığını vurguladı.

Türkmen, atamaların yeniden yapılacağının altını çizerek, bakanlığın yeni atamalara yeni kriterler getirerek yolsuzluk, torpil ve adaletsizliğin önüne geçileceğine inandıklarını dile getirdi.

Kerkük'te adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı atamalar iptal edildi

Hatice Çarpar, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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