Kerkük'te ağaçlandırma kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Kerkük'te ağaçlandırma kampanyası başlatıldı

17.10.2022 15:20
Kerkük'te ağaçlandırma kampanyası başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde küresel iklim değişikliği, yağış miktarındaki düşüş ve buna bağlı olarak yeşil alanlardaki azalmaya karşı ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde küresel iklim değişikliği, yağış miktarındaki düşüş ve buna bağlı olarak yeşil alanlardaki azalmaya karşı ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 150 bin metrekarelik alana kampanya kapsamında ilk olarak 2 bin 500 fidan dikileceğini söyledi.

Ani, Kerkük Valiliği ve Kerkük Belediyesi tarafından başlatılan kampanyanın yaklaşık 6 ay devam edeceğini ve dikilen fidan sayısının giderek artacağını ifade etti.

Küresel iklim değişikliğinden Irak'ın da etkilendiğini, yağış miktarındaki düşüş, kuraklık ve şehirleşmenin de etkisiyle yeşil alanların azaldığını dile getiren Ani, kuraklığın kentte ciddi anlamda görülmeye başlandığını ve Kerkük yerel idaresi olarak bu durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te ağaçlandırma kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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