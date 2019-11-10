Son Dakika Haberleri: Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı
Son Dakika Güncel Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı

Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesinde düzenlenen operasyonda arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ militanı gözaltına alındı.

Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesinde düzenlenen operasyonda arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ militanı gözaltına alındı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları için maddi destek toplayan kişi tutuklandı." dedi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Rıyad nahiyesinde bir adrese baskın düzenlediklerini aktaran Harbiye, "Yakalanan zanlı, arananlar listesinde yer alıyordu." ifadesini kullandı.

Harbiye, bir süredir zanlının Rıyad nahiyesine bağlı bazı köylerden örgüt militanları için maddi destek toplamasının, bölge halkının dikkatini çektiğini ve bunun üzerine ihbarda bulunduklarını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.


DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt, kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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