Son Dakika Haberleri: - Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı
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- Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı

1 saat önce

- Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralıERBİL - Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen 2 ayrı patlamada en az 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

- Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı
ERBİL - Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen 2 ayrı patlamada en az 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentinde art arda iki patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilk patlama, kent merkezindeki bir halk otobüsüne yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak olması sonucu gerçekleşti ve 18 kişi yaralandı. İkinci patlama ise kentin başka bir noktasındaki otoparkta, yine yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaşandı bu saldırıda ise en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis patlama bölgelerini güvenlik kordonu altına aldı.
Kerkük'te geçen ramazan ayının sonunda meydana gelen bir dizi patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralanmıştı.
- Kerkük'te art arda 2 patlama: en az 24 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Irak, Kerkük, Güncel
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