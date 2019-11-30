Son Dakika Haberleri: Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı - Son Dakika

Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı patlatıldı.

Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı patlatıldı. Patlamalar sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı.


Irak'ın Kerkük kentinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Ahmet Ağa caddesi, Atlas caddesi ve Domiz semtinde Erreşit köprüsü yakınlarında daha önce yere döşenen bombaların patlaması sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı.


Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan araçlar büyük hasar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KERKÜK

Kerkük, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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