Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
40 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:03
'ın Kerkük
kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
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