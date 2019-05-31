Son Dakika Haberleri: Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
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Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

40 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:03 
Irak, Kerkük, Ekonomi
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