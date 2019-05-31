Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
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Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 Kaynak: AA
'ın Kerkük
kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis
Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi. Söz
konusu saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul
, Enbar, Salahaddin ve Diyala
vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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