Son Dakika Haberleri: Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
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Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

29 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 Kaynak: AA
Irak, Kerkük, Güncel
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