Kerkük'te artan Kovid-19 vakaları sonrası "kısıtlamalar geri getirilsin" uyarısı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle "kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği" uyarısında bulunuldu.

Kerkük İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte son 24 saatte 1066 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Vaka sayılarının son 7 gündür 700'ün üstünde seyrettiği Kerkük'te, "bunun endişe verici bir durum olduğu" ifade edildi.

Virüsün okullarda daha etkin olduğu ve son bir haftada salgın nedeniyle 300 sınıfın kapatıldığı aktarıldı.

Özellikle okullarda vaka sayılarının daha da artmasından endişe edildiği vurgulanan açıklamada, "kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Kerkük'te henüz Kovid-19'un Omicron varyantına rastlanılmadığı ancak 15 yaş altındaki çocuklarda virüse yakalanma oranının arttığı belirtildi.