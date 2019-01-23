Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Askeri Güç Değişimi

Kerkük'te Askeri Güç Değişimi

29 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı belirtildi.

Kerkük'te Askeri Güç Değişimi, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlğı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te güvenliği Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirildi.

61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Kerkük'te geniş saha araştırması yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu kuvvetlerin kentteki görevini Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen plana göre yapacağı kaydedildi.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
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