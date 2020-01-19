Kerkük'te askeri kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerkük'te askeri kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kerkük'te askeri kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, Irak ordusuna ait kontrol noktasına terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker öldü ve 2 asker yaralandı.

Kerkük'te askeri kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, Irak ordusuna ait kontrol noktasına terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker öldü ve 2 asker yaralandı.

Kerkük Emniyet Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Tavuk ilçesi yakınlarında orduya ait kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ militanlarının gerçekleştirdiğini ifade eden Kemal, hafif silahların kullanıldığı saldırıda 1 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını belirtti.

Kemal, güvenlik güçlerinin saldırının düzenlendiği Tavuk ilçesine bağlı Arap köyü yakınlarında operasyon başlattığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler örgütten geri alınmıştı. Irak hükümeti, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlendiğinin ilan edilmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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