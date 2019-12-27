Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı - Son Dakika
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Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söyledi.

Kemal, DEAŞ'lı teröristlerce kullanılan pikap araçtan atılan füzelerin can kaybına neden olmadığını ifade etti.

Iraklı yetkili, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.


Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.


ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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