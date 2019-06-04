Son Dakika Haberleri: Kerkük'te bayram namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Kerkük'te bayram namazı kılındı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Büyük Nur Camisi'nde kıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Büyük Nur Camisi'nde kıldı.
Kerkük'te bayram namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:28 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'te bayram namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]