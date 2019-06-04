Kerkük'te bayram namazı kılındı
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Büyük Nur Camisi'nde kıldı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:28 Kaynak: AA
'ın Kerkük
kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı
namazını kentin en büyük camisi olan Büyük Nur Camisi'nde kıldı.
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