Kerkük'te bayram namazı kılındı
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.
Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:39 Kaynak: AA
Kent merkezindeki Büyük Nur Camisi'ne bayram namazı kılmak için gelen Türkmen, Kürt ve Arap vatandaşlar birlikte saf tuttu.
Güvenliğin nispeten azaldığı bölgede, camiyi dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti.
Büyük Nur Camisi İmamı Şeyh Kasım Abdullah, okuduğu hutbede, İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğunu dile getirdi.
Abdullah, yaptığı duada, Irak ve Orta Doğu'nun bir an önce barışa kavuşmasını Allah'tan diledi.
Camiye gelen vatandaşlar da Irak ve Kerkük'te can güvenliği sıkıntısı yaşanmaması, huzurlu günlerin devam etmesi için dua etti.
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