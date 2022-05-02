Kerkük'te bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Kerkük'te bayram namazı kılındı

02.05.2022 08:27
Kerkük'te bayram namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlayarak, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Bayram namazını Büyük Nur Camisi'nde kılan vatandaşlar ülkenin bir an önce terör örgütü DEAŞ ve saldırılarından tamamen kurtulması ve insanların artık rahat bir nefes alması için dua etti.

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Bayram, Kerkük, Irak, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te bayram namazı kılındı - Son Dakika


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