Kerkük'te bayram namazı kılındı - Son Dakika

Kerkük'te bayram namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran cemaat, kılınan bayram namazından sonra dua etti. Ülkeye huzur ve barışın gelmesi için dua eden cami cemaati, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi ve memleketin her türlü terör belasından kurtulması için ellerini semaya açtı. Caminin imam hatibi Fethi Mevla, hutbesinde, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Mevla, "Allah'tan Kurban Bayramı'nın ülkemize ve memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Allah hepimizi Kovid-19 salgınından korusun." dedi.

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