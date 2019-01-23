Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kerkük'te Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

43 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kerkük'te Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin güneydoğusundaki Havice ilçesine bağlı Riyad bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen patlama sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kerkük güvenlik güçlerinden bir kaynak olayı doğrularken, olayın bir intihar saldırısı olduğu ve aracın güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yaklaşırken infilak ettiği kaydedildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KERKÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Irak, Kerkük, 3. Sayfa
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