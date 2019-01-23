Kerkük'te Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
43 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Irak
'ın Kerkük
kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Irak'ın Kerkük kentinin güneydoğusundaki Havice
ilçesine bağlı Riyad
bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen patlama sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kerkük güvenlik güçlerinden bir kaynak olayı doğrularken, olayın bir intihar saldırısı olduğu ve aracın güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yaklaşırken infilak ettiği kaydedildi.
Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KERKÜK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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