Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki bir polis kontrol noktasına yönelik bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, patlama sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:15 - Kaynak: AA
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