Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki bir polis kontrol noktasına yönelik bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu