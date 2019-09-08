Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde eşzamanlı olarak iki farklı noktada yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük'ün iki farklı semtinde eşzamanlı olarak yola döşenen patlayıcılar infilak etti.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Iraklı yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.