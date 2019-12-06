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Kerkük'te bombalı saldırı: 1 polis öldü

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde devriye görevinde bulunan araca yönelik bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Kerkük'te bombalı saldırı: 1 polis öldü, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde devriye görevinde bulunan araca yönelik bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde polis devriye aracına bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırganların daha önce yerleştirdikleri bombayı polis aracının geçişi sırasında patlattığını ifade eden Kemal, saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kemal, saldırıda yaralanan olmadığını ancak polis aracının yanarak hurdaya döndüğünü söyledi.

Saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediğini de dile getiren Kemal, bölgede incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

Kerkük, Polis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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