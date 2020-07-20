Kerkük'te bombalı saldırı - Son Dakika

Kerkük'te bulunan Bedir Tugayları binasına bomba yüklü saldırıda 1 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları binasına bomba yüklü saldırı gerçekleştirildi. Binanın önüne bırakılan bomba uzaktan kumanda ile patlatılırken, saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganların henüz kimliği tespit edilemezken, patlamanın etkisiyle binada ve çevrede bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırıda evi hasar gören Süham Salih patlama sesine uyandığını ifade ederek, "Her yeri duman kapladı. Evdeki klima kırıldı, evin önünde duran aracın camları kırıldı. Çocuklarım her gün kapımın önünde oynuyor. Bugün çıkmadılar. Allah korudu" dedi.

(Semir Yemenci/İHA)