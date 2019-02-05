Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Çadır Kampında Yangın: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kerkük'te Çadır Kampında Yangın: 3 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük'te Çadır Kampında Yangın: 3 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Nezrava çadır kampında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığını, aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Kamil, yangında ölenlerin 3-8 yaş arasında çocuklar olduğunu belirtti.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin çadır kampına sevk edildiği bilgisini paylaşan Kamil, yangının kısa sürede kontrol atına alındığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
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