Kerkük'te Çadır Kampında Yangın: 3 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak
'ın Kerkük
kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kerkük Polis
Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Nezrava çadır kampında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığını, aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.
Kamil, yangında ölenlerin 3-8 yaş arasında çocuklar olduğunu belirtti.
Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin çadır kampına sevk edildiği bilgisini paylaşan Kamil, yangının kısa sürede kontrol atına alındığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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