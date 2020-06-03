- Kerkük'te Covid-19 vakaları arttı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

- Kerkük'te Covid-19 vakaları arttı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında vaka sayısında yaşanan ani artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın Kerkük şehrinde vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almaması nedeniyle vaka sayısında artış yaşandı. Vaka sayısında yaşanan ani artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Kerkük'te 10'u çocuk, 35 kişide yeni tip korana virüs (Covid-19) tespit edildi. Kerkük Valisi Rakan Sait yaptığı açıklamada, "Yemek davetleri, taziyeler ve kente gelen güvenlik güçleri şehirde vaka sayısının artmasına neden oldu" ifadelerini kulandı. Sait, "Şehrin bazı bölgelerinde salgının artması normal. İzinde olan güvenlik güçlerinden bazları geldikleri şehirden dönünce arkadaşlarına virüs bulaştırdı. Vaka sayısının Kerkük'te artışa geçmesine neden oldu" dedi.

Kerküklü Muhammed Abdullah, "Salgına karşı dikkatli olalım. Ancak ben 4 çocuk sahibiyim. Çalışmazsam çocuklar aç kalır. Zaten devlet bize evde kal diyor. Ne maddi destek ne gıda desteği veriyor" dedi. Abdullah, "Ev ve dükkan kiram var, evde kalırsam kim öder. Bana ve tüm fakirlere bu hastalık bulaşsa ben hükümeti suçlarım. Çünkü evde kal diyor, maddi destek de vermiyor, bize öl diyor" şeklinde konuştu.

Sağlık personeli ve kriz masası üyesi Asistan Doktor Balin Zangane, "Korona virüs gerçek bir salgın. Öldürücü, henüz ilacı bulunmadı ve her gün artıyor. Kerküklü vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen kararlara uyun, evde kalın. Çıkarsanız da maskesiz, önlem almadan çıkmayın. En az 2 metre birbirinizden uzak durun" dedi.

Kerkük'te 121 kişide korona virüs tespit edilirken, 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam 70 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.