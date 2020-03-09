Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi - Son Dakika

Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi

6 saat önce

Irak federal polis gücü, Kerkük kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait 100'den fazla mayın ele geçirdi.

Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi, System.String[]

Irak federal polis gücü, Kerkük kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait 100'den fazla mayın ele geçirdi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında DEAŞ'a ait 104 mayının ele geçirildiğini ifade etti.

Tepelik bölgede mağara ve tünellerde bulunan mayınların yıllar önce buralara gizlendiğini tespit ettiklerini aktaran Harbiye, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etmişti. Buna karşın DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu

Son Dakika Haberleri
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
02:42 Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
02:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]