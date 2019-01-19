Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Deaş'a Bilgi Sızdıran 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kerkük'te Deaş'a Bilgi Sızdıran 4 Kişi Gözaltına Alındı

26 dakika önce

Irak polisi, Kerkük kentinin güneyindeki Karatepe köyüne düzenlediği baskında, bölgedeki güvenlik güçleri ile ilgili terör örgütü DEAŞ'a bilgi sızdırdıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kerkük'te Deaş'a Bilgi Sızdıran 4 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Irak polisi, Kerkük kentinin güneyindeki Karatepe köyüne düzenlediği baskında, bölgedeki güvenlik güçleri ile ilgili terör örgütü DEAŞ'a bilgi sızdırdıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Karatepe köyünden gelen bir ihbarı değerlendiren polisin baskın düzenlediğini aktardı. Kamil, köye düzenlenen baskında, bölgenin güvenliğini sağlayan güçler ile ilgili bilgileri DEAŞ'a aktardıkları belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını söyleyen Kamil, Kerkük'ün güneyinde hala DEAŞ militanlarının bulunduğunu ve zaman zaman saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Irak güçleri Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de DEAŞ militanları özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar yapmaya devam ediyor.

DEAŞ, başta Musul olmak üzere Kerkük, Salahaddin ve Enbar kırsalında uyuyan hücreler vasıtasıyla gece saatlerinde köylere baskınlar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Irak, Karatepe, Kerkük, Güncel
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