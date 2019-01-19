Kerkük'te Deaş'a Bilgi Sızdıran 4 Kişi Gözaltına Alındı
26 dakika önce
Irak polisi, Kerkük kentinin güneyindeki Karatepe köyüne düzenlediği baskında, bölgedeki güvenlik güçleri ile ilgili terör örgütü DEAŞ'a bilgi sızdırdıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Irak
polisi, Kerkük
kentinin güneyindeki Karatepe
köyüne düzenlediği baskında, bölgedeki güvenlik güçleri ile ilgili terör örgütü DEAŞ'a bilgi sızdırdıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kerkük Polis
Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Karatepe köyünden gelen bir ihbarı değerlendiren polisin baskın düzenlediğini aktardı. Kamil, köye düzenlenen baskında, bölgenin güvenliğini sağlayan güçler ile ilgili bilgileri DEAŞ'a aktardıkları belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını söyleyen Kamil, Kerkük'ün güneyinde hala DEAŞ militanlarının bulunduğunu ve zaman zaman saldırılar düzenlediklerini belirtti.
Irak güçleri Aralık
2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de DEAŞ militanları özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar yapmaya devam ediyor.
DEAŞ, başta Musul
olmak üzere Kerkük, Salahaddin ve Enbar kırsalında uyuyan hücreler vasıtasıyla gece saatlerinde köylere baskınlar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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