Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 80 havan topu ele geçirildi - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 80 havan topu ele geçirildi

23.05.2022 00:50
Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 80 havan topu ele geçirildi

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda, 80 havan topu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda, 80 havan topu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal Polis Gücü tarafından kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Havice ilçesine bağlı el- Rummana köyü yakınında teröristlerin kullandıkları sığınaklarda 80 havan topunun yanı sıra, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun davam edeceği bildirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kaynak: AA

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