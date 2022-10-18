Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

18.10.2022 17:32
Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Irak'ın Kerkük kentindeki bir köy yolunda, terör örgütü DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü.

Irak'ın Kerkük kentindeki bir köy yolunda, terör örgütü DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Yayçı nahiyesinin el-Adliye köyü sakini 2 çocuğun, yol güzergahındaki bir mayına basması sonucun patlama meydana geldiği ve çocukların hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlayan mayının yıllar önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırıda kullanmak için yola güzergahına döşendiği kaydedilen açıklamada, bölgenin DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala o bölgelerde patlamamış bomba bulunma tehlikesi olduğuna dikkati çekildi.

Olaydan sonra bölgede benzeri mayın ve patlamamış bombaların olup olmadığına ilişkin güvenlik güçlerince alan taraması başlatıldığı da aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü - Son Dakika
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