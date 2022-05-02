Kerkük'te, DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 polis yaralandı - Son Dakika
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Kerkük'te, DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 polis yaralandı

02.05.2022 03:38
Kerkük'te, DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 polis yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 polis yaralandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin güneyindeki Vadi Şey bölgesinde Irak federal polis gücüne ait bir noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırdı düzenlendiğini belirten Nuri, saldırıda 5 polisin yaralandığını ifade etti.

Nuri, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kerkük, Polis, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te, DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 polis yaralandı - Son Dakika


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