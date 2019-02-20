Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Deaş'lı Terörist Bir İstihbaratçıyı Öldürdü

Kerkük'te Deaş'lı Terörist Bir İstihbaratçıyı Öldürdü

1 saat önce

Irak'ın Kerkük şehrinde polis tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, 1 istihbarat çalışanını öldürdü, 1 polisi de yaraladı.

Kerkük'te Deaş'lı Terörist Bir İstihbaratçıyı Öldürdü, System.String[]
Irak'ın Kerkük şehrinde polis tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, 1 istihbarat çalışanını öldürdü, 1 polisi de yaraladı.

Irak'ta kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Mizar Cevali, Kerkük'ün Gaz Apartmanları semtinde güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda 1 istihbarat çalışanı hayatını kaybederken, 1 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Semtin etrafını kuşatan polis, çok sayıda özel kuvvet ekibi ile saldırganı aramaya başladı. Hayatını kaybeden istihbaratçının cenazesi Kerkük Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı polis ambulansla Kerkük Hastanesine sevk edildi. - KERKÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Irak, Kerkük, 3. Sayfa
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