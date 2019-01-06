Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Deaş Operasyonu

Kerkük'te Deaş Operasyonu

45 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ militanı öldürüldü.

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Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ militanı öldürüldü.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'de koalisyon güçleri tarafından yapılan operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Macid, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin daha önce Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki yüksek gerilim hatlarına sabotaj düzenleyen kişiler olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Kerkük, Güncel
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