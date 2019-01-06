Kerkük'te Deaş Operasyonu
45 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ militanı öldürüldü.
Irak
'ın Kerkük
kentinin güneyindeki Havice
ilçesinde, ABD
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ militanı öldürüldü.
Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'de koalisyon güçleri tarafından yapılan operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü belirtti.
Macid, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin daha önce Kerkük, Salahaddin ve Diyala
arasındaki yüksek gerilim hatlarına sabotaj düzenleyen kişiler olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: AA
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu