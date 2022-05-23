Kerkük'te DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ operasyonu

23.05.2022 02:07
Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Irak'ın Kerkük kent merkezinde Irak güvenlik güçleri tarafından bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu ikisi kadın 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde Irak güvenlik güçleri tarafından bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu ikisi kadın 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Gelen bir ihbar üzerine düzenlenen baskında 6 teröristin yakalandığı ifade edilen açıklamada, yakalanan teröristlerden birinin güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkında yapılan ilk resmi işlemin ardından mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine karşın örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

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