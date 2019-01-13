Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Deaş Saldırıları

Kerkük'te Deaş Saldırıları

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ tarafından yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ tarafından yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Kamil, Havice ilçesi yolu üzerinde yaşanan olayda bölgeden geçen bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

DEAŞ bir polise ait evi patlattı

Havice ilçesine bağlı El-Havaic köyünde de bir polis memuruna ait ev DEAŞ militanlarınca havaya uçuruldu.

Kamil, evin çevresine DEAŞ tarafından patlayıcıların yerleştirildiğini, polis ve ailesinin evde bulunmaması sebebiyle olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
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