Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına yönelik düzenlediği havan topu saldırısında 1 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına yönelik düzenlediği havan topu saldırısında 1 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı belirtildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir askeri gözlem noktasına havan topu saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, saldırıda 1 askerin öldüğünü, 5 askerin ise yaralandığını aktardı. Nuri, saldırı nedeniyle Dakuk ilçesi yakınlarında ve ilçenin güneyindeki kırsal bölgede operasyonlar düzenlendiğini kaydetti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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